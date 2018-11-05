Tüm Türkiye onu konuşuyordu... Sığınakta enselendi

Van'ın Tuşba ilçesinde 2008 yılında, kan davası nedeniyle silahlı saldırı düzenlediği minibüsteki 4 kişiyi öldürüp, 16 kişiyi de yaraladığı gerekçesiyle 4 kez ömür boyu ve 231 yıl hapis cezası alan Rasim Şevgin (45), annesine ait evin içerisine kazdığı kuyuda yakaladı.



Tuşba ilçesine bağlı Çakırbey köyü yakınlarında 10 yıl önce, Van merkezden taziye ziyaretinden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs uzun namlulu tüfeklerle tarandı. İki aile arasındaki kan davası nedeniyle meydana geldiği iddia edilen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Saldırı zanlısı olarak gözaltına alınan Rasim Şevgin, 7 yıl tutukluğunun ardından denetimli serbestlikle tahliye edildi. Olayla ilgili davanın 29 Ağustos 2018'de görülen karar duruşmasında, sanık Şevgin'e, 4 kişiyi 'tasarlayarak öldürme' suçundan 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu, 16 kişinin yaralanmasından dolayı da 231 yıl hapis cezası verildi. Kararın ardından Rasim Şevgin'e ulaşılamadı.



Firari Şevgin'in yakalanması için Asayiş Müdürlüğü'nde görevli 2 polis, 2 aylık titiz bir çalışma yürüttü.

1 metrelik kuyuda yakalandı

Polisler, önceki gün Tuşba ilçesi Çakırbey Mahallesi'nde Rasim Şevgin'in annesinin evinin de aralarında bulunduğu 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, Şevgin'in annesi K.Ş.'in evinde yapılan aramada, oda içerisinde bulunan büyük bir sandık dikkat çekti. Polis ekipleri tarafından kaldırılan sandığın altında, yaklaşık 1 metre derinlik ve 1 metre genişlikteki kuyuda saklanan Rasim Şevgin, yakalandı. Gözaltına alınan Şevgin, adliyeye sevk edildi.

Şevgin hakkında Van Emniyetinden açıklama;

Van Emniyet Müdürlüğü olarak Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.

Kamu Düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak; Müdürlüğümüz Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince; oluşturulan iki kişilik bir ekip (R.Ş.) isimli şahıs hakkında (2) ay süreli kapsamlı ve Projeli çalışma neticesinde; 03 Kasım 2018 günü İlimiz Merkezinde (2), Tuşba İlçesi Çakırbey Mahallesi’nde (1) adres olmak üzere (3) adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Çakırbey Mahallesi’nde ikamet eden hedef şahsın annesi olan (K.Ş.)’in ikametinde yapılan aramada, ikamet içerisinde bulunan büyük bir sandığın dikkat çekmesi sonucu görevlilerce sandığın yeri değiştirildiğinden 1 metre derinliği ve 1 m² genişliği bulunan özel bir bölümde hedef şahıs olan (R.Ş.) görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınıp, akabinde adli mercilere teslim edildi.