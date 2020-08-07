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Otomotiv

Tüm Türkiye bekliyordu! Yerli otomobilin ismi belli oldu

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, yerli otomobile TOGG markası ile devam etme kararı aldıklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-07 11:58:00 - 2020-08-07 12:36:09
Tüm Türkiye bekliyordu! Yerli otomobilin ismi belli oldu

Bursa Gemlik'te seri üretim için fabrika temeli atılan yerli otomobilde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan yerli otomobildeki son duruma ilişkin önemli açıklamalar geldi.

TOGG markası ile devam edecek

Karakaş, yerli otomobilin hangi isim ile yollara çıkacağına yönelik önemli açıklamalarda da bulundu. Karakaş, marka beğeni endeksi yaptırdıklarını belirterek, "Yaptırdığımız endekste TOGG'un marka beğeni endeksi yüzde 73'lere çıktı. Dolayısı ile şimdilik yola TOGG markası ile devam etme kararı aldık" dedi. En son Ocak ayında otomotiv basını ile bir araya gelen Karakaş, o dönem yaptığı açıklamada otomobilin ismi üzerinde farklı alternatifleri olduğunu söylemişti.

TOGG CEO'su, TOGG markasının Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Kanada, Güney Kore, Japonya ve Azerbaycan'da tescil edildiğinin de bilgisini paylaştı.

İlk araçlar 2022'nin son çeyreğinde geliyor

Karakaş, 2022'in son çeyreğinde ilk araçların Gemlik'teki fabrikadan inmeye başlayacağının da müjdesini verdi.

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Yorumlar

enes

döviz ve altin yükselisine engel olur mu?
  • Yanıtla

Çok uygun ve benimsenen bir isim,

Bende ismi TOGG olsun demiştim aylar öncesi bir yorumunda ...
  • Yanıtla
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