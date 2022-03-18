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Ekonomi Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yapılacak
Ekonomi

Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yapılacak

Emniyet Genel Müdürlüğü, tüm polis teşkilatının maaşlarına aylık 300 lira ilave ödeme yapılacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 10:24:00 -
Tüm polisleri ilgilendiriyor! Maaşlara ilave ödeme yapılacak

Polislerin maaşlarına Promosyon ödemesi yansıtılacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ile Vakıfbank arasında imzalanan promosyon protokolüne göre, Emniyet Teşkilatı'nın tüm personelinin maaşlarına her ay 300 lira ilave Ödeme yansıtılacak.

İlave ödeme miktarı 6 ayda bir yapılacak memur Maaş zammı oranında da artırılacak.

Yapılan protokolün süresi ise 5 yıl geçerli olacak.

Konuyla ilgili tweet şöyle:

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