  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Tüm otobüslere genel bakım yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşta duran tüm otobüslerde genel bakım çalışması gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 18:10:29 -
Tüm otobüslere genel bakım yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile boşta duran tüm otobüslerde genel bakım çalışması gerçekleştirdi.


4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ile boşta kalan halk otobüsleri genel bakıma girdi. Düzce Belediyesi Ulaştırma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tüm otobüslerin motorlarında ilaçlama çalışması yapıldı. Klimaları arızalı olan sıkıntılı olanlar bakıma alındı. Havalandırma alanları temizlendi. İç ve dış temizliği yapılarak dezenfekte edilen halk otobüsleri kısıtlama sonrasına hazırlandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı