  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanacak
Ekonomi

Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanacak

Merkez Bankası faiz kararını bugün saat 14:00'da açıklayacak. Başkan Naci Ağbal yönetiminde toplanacak Para Politikası Kurulu (PPK) tarafından herhangi bir faiz değişikliği beklenmiyor. Yüzde 17 politika faizinin korunmasının beklendiği toplantıda karar metninde para politikasıyla ilgili ileriye dönük mesajlar ve sözlü yönlendirmeler izlenecek.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 08:53:00 -
Tüm gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanacak

Merkez Bankası bu yıl ikinci kez Para Politikası Kurulu'nu topluyor. PPK toplantısının ardından açıklanacak faiz kararı ve karar metni piyasaların odağında olacak.

Kasım ayında Murat Uysal'dan görevi devralan Naci Ağbal, şahin mesajları, sıkı para politikasındaki kararlı duruşuyla piyasa dostu bir yaklaşım sergilerken 4 aylık görev süresinde döviz kurları sert geri çekilme yaşadı.

Ağbal yönetimindeki TCMB, yüzde 10.25 olan politika faizini yüzde 17'ye çekerken fonlamada sadeleşmeye gidildi ve haftalık repo faizi üzerinden piyasalara yön verildi.

Yüzde 17'lik politika faiziyle tüketici enflasyonun 2 puan üzerinden reel getiri imkanı veren yeniden portföy çekmeye başlarken, TCMB Başkanı Naci Ağbal enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar faizlerin uzun bir müddet indirilmeyeceğini belirtmişti.

TCMB, 2021 yılı için yüzde 9.4'lük enflasyon tahminini korurken Başkan Ağbal, tahminler üzerinde yukarı yönlü riskler belirgin bir şekilde önemini koruduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle, sıkı para politikası duruşunun kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülmesi gerekli. bu risklerin gerçekleşmesi durumunda ilave sıkılaşmaya gidip bunların enflasyon görünümü üzerindeki etkisini azaltacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Orta Vadeli Plan'da yer alan 2023 yılı yüzde 5 enflasyon hedefine dikkat çeken Ağbal, "Para politikasındaki sıkı ve ihtiyatlı duruşun, yüzde 5 hedefine ulaşılması beklenen 2023 yılına kadar, uzun bir süre kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." ifadeleriyle piyasalara güçlü dezenflasyonist politika setinde kararlı olduklarını göstermişti.

TCMB rezervlerine de değinen Ağbal, dalgalı kur rejimi ile uyumlu olmak kaydıyla, şeffaf yöntemlerle döviz alım ihaleleri düzenlenebileceğini belirtirken zamanlama konusunda yurtiçi yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi işaret etti. Ağbal, reeskont kredilerinin dönüşütyle birlikte bu yıl rezervlere 21 milyar dolar ekleneceğini öngördüklerini söyledi.

Dolarda gözler faiz kararında

Dolar kuru, Naci Ağbal'ın göreve gelmesiyle kasım ayındaki 8.50 seviyesinden 6.90 altına kadar gerilerken hafta içerisinde son 8 ayın en düşük seviyesine geldi.

Dün 10 yıllık ABD tahvillerinin 1.30 üzerine çıkmasıyla kur bir miktar dalgalanırken 6.90 - 7.05 arası el değiştirdi. 18 Şubat günü dolar 6.97 seviyesinde.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat
Eğitim

Nevşehir yarın okullar tatil mi? Nevşehir yüz yüze eğitim var mı 18 Şubat

Nevşehir okullar ne zaman açılacak? Yurdun büyük bir kesimi kar yağışının etkisi altında. Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri de Nevş..
Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Gündem

Cüceloğlu'nun ölüm nedeni belli oldu

Dün Beşiktaş'taki evinde ölü bulunan psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu ile ilgili soruşturma başlatılmıştı. Cüceloğlu'nun ölüm ned..
İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı
Gündem

İstanbullu karla mücadele ediyor! İmamoğlu orada ortaya çıktı

Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul'da işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar, büyük zorluk yaşadı. Yaşanan olumsuzlukla ilgili t..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay