Tüm dünyayı şok eden gelişme! O teknolojiyi duyurdular! Ağızlar açık kaldı

Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Roselektronika Holding, geniş bir frekans aralığında radyo dalgalarını emebilen malzeme örnekleri geliştirdi. Malzeme radarlardan gelen elektromanyetik dalgaları yüzde 95’e yakın oranda emebiliyor.

Rostec tarafından yapılan açıklamada, Roselektronika Holding uzmanları tarafından geliştirilen malzemenin radarlardan gelen elektromanyetik dalgaların yüzde 95'e kadarını emdiği için radarların uçakları tespit etmelerini zorlaştırdığı belirtildi.

Şirketin açıklamasında, ince tabakalı malzemenin temelini metal çekirdekli cam elyaflarının oluşturduğu, bu nedenle malzemenin hava araçları parçalarının imalatında kullanılabileceği bilgisi verildi. Rostec, bu yapısal çözümün ilk kez stealth (görünmezlik) teknolojilerinde kullanılmak üzere önerildiğini vurguladı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Özel Telsiz Malzemeleri Merkezi Tasarım Bürosu Direktörü Aleksey Dımovskih, “Yapısal radar frekansları emici malzemeyi geliştirme sorunu, modern askeri uçak yapımında uzun zamandır var. Mevcut ‘hayalet uçak’ kaplamalarının düzenli olarak yenilenmesi gerekiyor, yansıma katsayısı azaltılmış cam elyafı ise teknik bakım gerektirmiyor. Prototiplerimiz gerekli fabrika testlerini başarıyla geçti” açıklamasında bulundu.

Stealth teknolojileri özel radyo emici malzemelerin ve kaplamaların kullanımıyla uçakları, gemileri, denizaltıları, füzeleri, uyduları ve kara araçlarını radar, kızılötesi, sonar ve diğer tespit cihazlarına daha az görünür yapmak için kullanılan bir dizi askeri teknoloji yöntemidir.