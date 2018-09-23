Tüm dünyaya ‘Türkler bu işi de başardı’ dedirteceğim

İkitelli Organize Sanayi Bölgesindeki üretim tesislerinde bir araya geldiğimiz Sebahattin Yaman, sözlerine “Bizim üretim sevdamız 2006 yılında başladı. 2009 yılında dönemin Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım Beyin açılışını yaptığı ANEL fabrikasında üretime start verdik“ diye başladı ve şöyle devam etti: Sayın Yıldırım, “Bu cesur gençlerin pazarlamacısı benim. Bu ülke ileri teknoloji üretecek. Bizler de destekçisi olacağız” demişti. İlk dönemlerde sektöre katkımızın daha fazla olmasını arzuluyorduk. Karşılaştığımız sıkıntıları aşmak için Ankara ile irtibata geçtiğimizde farklı farklı birimlere bağlı bürokrasi yüzünden ilerleyemedik. Sayın Binali Yıldırım, Başbakan olduğunda sektörün hayrına olacak tüm adımları attı. Kendilerine şükranlarımızı arz ediyorum. Biz, hükümetin genel sorunlarımızı hallettiğini görünce yatırım kararı aldık. Mesela ithalata dayalı vergi konusu bunlardan birisidir. Bir telefonu bütün olarak getirdiğinizde birkaç kalem haricinde bir gümrük vergisi ödemiyorsunuz. Ama aynı telefonun parçalarını getirmeye kalktığınızda bu parçalar için gümrük girişinde vergiler alınıyor. Önce bunun, hem içeride üretim yaparak gayretini ortaya koyanlar hem de için bir kayıp olduğu bilinmeli. Bu konuda eşitlik sağlanmalı. Bürokratik yönden yaşanılan sıkıntıların ülke ekonomisine zarar vermeden halledilmesi en doğru olan yoldur. Eşitlik sağlandıktan sonra yerli üretime teşvik de bir anlam kazanır.

TEŞVİKLER GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Yerli üretimin önemine değinen Yaman, bu konunun herkesçe anlaşıldığına dikkat çekerek, “Ancak ülkemizde hâlâ üretime dönük teşvikler yeterince yansıtılamıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ve bakanlarımızın çabalarına rağmen biz ilgili bürokratların isabetli kararlarla daha hızlı hareket etmelerini ümit ediyoruz. Böyle bir sonuçtan kazançlı çıkacak olan yüzde yüz ülke ekonomisi olacaktır” dedi. Sebahattin Yaman’ın dikkat çekici diğer tespitleri ise şöyle:

İLK ADIMDA ‘BİZ TÜRKÜZ’ DİYE ÇIĞIRTKANLIK YAPMADIK

Biz General Mobile ile üretime başladığımızda, ilk günden “Bu ürün yerli malıdır’’ çığırtkanlığı yapmadık. Kamuoyunun bizi bir noktaya getirmesini bekledik. Zaten işimize de bilerek koyulduk. Benim ömrüm bu işle geçti. Bizler çok değerli ürünler ürettiğimizde işte o zaman “Bu yerli malıdır, Bu ürünü üretip tüketiciye sunmaktan gurur duyuyorum” diyebilme noktasına geliriz. İşte şimdi o noktadayız. İlk yıllarda bir reklam kampanyası yapıp, “Biz Türk firmasıyız” diye bağırabilirdik. Çevremizdeki bize “Eğer ilk günden kalkıp ‘Biz Türk firmasıyız’ derseniz, yabancı ürün hayranlığı olan cep telefon kullanıcılarına yansımaz bu çabanız” dediler. Biz, en kalitesini çıkarmak için de kendimize zaman tanıdık. Şimdi o zaman doğal olarak gelmiştir.

İÇİMDE UKTE KALMIŞTI, ŞİMDİ BAŞARIYORUZ

Benim çocukluğumdan kalan bir ukde var, bu da, “Biz yapamayız, Türkler iyi iş çıkaramazlar, Amerikan ve Alman mallarından iyisi yok” algısının toplumumuzda hâkim olmasıdır. Şimdi benim önümde öyle bir fırsat var ki, bu fırsat hem Türklerin zekâsını hem de ülkesine olan aşkını en şekilde yansıtmak için kapının açılmış olmasıdır. Eğer ben kendi çocuklarım dahil, tüm ülke çocuklarına, “Biz Türküz, en iyisini de yaparız” dedirttirebilirsem en büyük kazancım bu olacaktır. Bu yolla daha cesaretli, kendine güvenen bir neslin bu ülkenin geleceğinde imzasının olmasını da sağlamış oluruz.

ÖZGÜVEN GİBİSİ YOK

Paran varsa fabrika kurabilirsin ama ülke gençliğinin öz güvenini sağlayıp ufkunu genişletmek için sadece paraya değil azme de ihtiyaç var. Biz, bu azimle ilerliyoruz.

Ben istiyorum, çocukluğumda yaşadığım zorlukları ne benim çocuklarım ne de bu güzel ülkemizin çocukları yaşasın. Bugün bir ABD’li girişimci özgüveni ile dünyaya hükmetmeye çalışıyor. İlk adımlarını ‘Biz yaparız, güçlüyüz’ diye atıyorlar. Bizim onlardan fazla birikimlerimizin olduğunu düşünüyorum ve “İşe önce özgüvenle başlamalıyız” diyorum. Gerisi gelecektir. Konu iş ise girişimcilik ise sıra kendimize geldiğinde farklı düşünmemeliyiz. Bizden sonraki gençlik yerli otomobille, savunma endüstrisi ile hatta ilaç sanayiinde dünyanın en iyisini yapmak için öne atılacaktır.

ERDOĞAN CESARET KAYNAĞIMIZ OLDU

Yaman: “Yerli malı geliştirme ve üretme hamlesini başlatarak büyük bir adım atan Sayın Cumhurbaşkanımızın ateşlediği bu fitilin sönmeden devam etmesi lazım. Sayın Erdoğan’ın Türkiye ekonomisine katma değeri ile yol aldıracak sektörlere dönük ilgisi bizlere güç ve moral veriyor. Erdoğan’ın attığı işaret fişeğinin devamı gelirse, bu tüm girişimciler için cesaret kaynağı olacaktır.

Bugün cep telefonu ileri teknoloji sayesinde hayatımızın neredeyse bir numaralı vazgeçilmezi haline geldi. Üç yıl sonra öyle bir noktaya geleceğiz ki, insanlar tüm plan ve yaşama dair detaylarını bu cihazlar üzerinden yapacak. Türkiye’deki yerli cep telefonu üretiminin gelişip yaygınlaşması ile de tüketicinin yüzde 70’i Türk malı telefonlar kullanacaktır. Bu süre içinde sayın Erdoğan’ın vereceği işaretler, mevzuatla ilgili düzenlemeler ve teşvikler bizleri ayağa kaldırıp uçmamıza vesile olacaktır. Teşviklerin yerli otoya verilenin dörte biri olması bile sektör için büyük bir fırsat olacaktır.”

800 KİŞİNİN EKMEK KAPISI

Turizm için bacasız sanayi tanımlaması yaparız ama teknolojiye dayalı yatırımlar da bir o kadar değerli artık. Hatta istenildiğinde, hedefler doğru konulduğu takdirde cep telefonu teknolojisi yatırımlarından sağlanacak geliri, turizmin de ötesinde önemli bir katma değer kalemi haline getirmek mümkün. İstanbul’un İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde yer alan üretim merkezimizde 800 kişi çalışıyor. Türk mühendisleri ile yerli üretim yapmaktan gurur duyuyorum.

33 ÜLKEDE VARIZ, İLK HEDEFİMİZ 45 ÜLKE

Bugüne kadar kurduğumuz ağlarla 33 ülkeye telefon satışını gerçekleştirmeyi başardık. Bize Çin’e ne zaman telefon satacaksın diye soruyorlar. Bizim Çin’e telefon satmamız şu an için zor, çünkü orada teşvikler var. Bizde de bu sistem geliştirilmeli. Birkaç ay içerisinde Rusya’ya telefon ihraç etmiş olacağız. Ama üç sene sonra Çin’e de satmış oluruz. Hedefimiz kısa sürede satış yaptığımız ülke sayısını 45’e çıkarmaktır.

AVRUPA’DA RAĞBET GÖRÜYOR

Yüzde 100 Türk markası olan General Mobile, geçen yıl üretimin tamamını Çin’den Türkiye’ye getirdi. Şu anda AR-GE’den üretime kadar tüm aşamalar Türkiye’de yapılıyor. Buradan 33 ülkeye ihraç ediliyor. Avrupa’da pek çok ülkede pazarda ilk 5’te, Hollanda’da ilk 3 oyuncudan biri.

FIRTINA MUTLAKA DİNECEK

“Döviz kurunda yaşanılan oynaklık bizlerin yatırım planları öncesi gündemimizi meşgul etse de ben bu fırtınanın mutlaka geçeceğini düşünüyorum” diyen Yaman, “Tabii ki yaşanılanlar bizleri de etkiliyor. Ancak bu fırtınada birçok kişi geri dururken, bizlerin yatırım yapması lazım. Biz fırtınanın sonrası için hazırlık yapıyoruz. Yolumuza da yatırım ve üretimlerimizle devam ediyoruz. Cihazların parçalarının büyük birçoğunu babayiğitler bularak ülkemizde üretirsek daha çok kazanırız. Tabii ki ileri teknoloji ürünlerinden yüzde 100’nün bir ülkede üretildiğini söyleyemeyiz” dedi.

İTHALE GELEN ZAM YERLİNİN DEĞERİNİ ORTAYA ÇIKARACAK

“Maliyetler açısından baktığımızda, son dönemde döviz kurundaki dalgalanma ithal ürünlerde tüketiciye yansıtılmaya başlandı” tespitinde bulunan Sebahattin Yaman, “Zam oranlarını yüzde 30 -40 seviyesinde olacağını düşünüyor. Nitekim Apple ürünlerine gelen zam bu sürecin bir başlangıcı oldu. Yerli ürünlerin değeri böyle bir dönemde daha iyi anlaşılacaktır. Şu anda özellikler açısından baktığımızda yerli ürünün fiyatı ithallere göre üçte bire tekabül ediyor. Kendi ürünlerimizin fiyatları ise rekabetçidir” dedi.

Yerli üretimin önündeki bir başka engel de mevcut mevzuattır. Burada ithalat odaklı düzenlemeler yer alıyor. Biz de buna göre üretim yapmaya çalışıyoruz. Bu bir yanlışlıktır ve düzeltilmelidir. Yani içeride üretime dönük bir mevzuat düzenlemesine ihtiyaç var.

GENERAL MOBİLE’IN EN YENİSİ SATIŞTA

General Mobile’ın yeni yıldızı GM 9 Pro önceki hafta satışa sunuldu. Kalitesi DxOMark tarafından onaylanan, yapay zekâ ile güçlendirilmiş, 12MP ve 8MP’lik çift kameraya sahip GM 9 Pro, fotoğraf performansından 91 puan, Video Görüntü Sabitleme (EIS)’den ise 90 puan alarak, global markaların üst segment ürünlerinin ötesinde kullanım özelliğini ortaya koydu. Hassas yüzey dokusu, metal çerçevesi, ergonomik hatları ile uzay grisi, gümüş ve altın olmak üzere 3 farklı yeni renk seçeneğine sahip olan GM 9 Pro; Gorilla Glass 5 ile darbelere ve çizilmelere karşı daha dayanıklı ve sağlam olarak tasarlandı. KDV Dahil 2.899 liradan satışa sunulan ürünü altı taksit fırsatı ile satın almak mümkün.

Bizim ilk ürettiğimiz ürünlerde diğerleri ile kıyaslandığında yakın zamana kadar yüksek bir modelimiz yoktu. Ama bugün Apple 7’den daha üstün bir cihaz üretmenin gururunu yaşıyoruz. Uluslararası kuruluşun verdiği puan bu gerçeği ortaya koydu. Bundan sonra yapacağımız iş, bu süreci sürdürülebilir kılmaktır.

BÜYÜK BİR GERİ SAYIMDAYIZ

Üç yıl içerisinde herkesin ‘Bu Türkler en iyisini yapmış’ diyeceği bir modeli ortaya koyacağız. Her dört tüketiciden üçü bunu söyleyebilirse işte biz o zaman gerçekten bu ülke için bir şeyler yaptığımızı anlamış oluruz. Bu konuda geri sayım devam ediyor. Asıl şirketimizin kaderini değiştirecek olan gelişme de bu olacak. Neden piyasanın en iyi markalarından birisi olmayalım ki? Kaliteli bir ürünü ulaşılabilir bir fiyatla pazara sunmayı hedefliyoruz. Bu eninde sonunda gerçekleşecektir. Doğal olarak bu da 1,5 milyar lira olan ciromuzun 3 milyar liraya çıkmasını sağlayacaktır. Bundan kazançlı çıkacak olanlarsa bu memleketin mühendisi, girişimcisi, tüketicisi ve ekonomisi olacaktır.

100 MİLYONLUK YATIRIM YAPTIK

Telefon teknolojisinin girdiği bütün ülkelerde yazılım sektörü şahlandı. Örneğin bunu Güney Kore’de de görüyoruz Hindistan’da da. Biz, sektöre girdikten sonra 45 tane yazılım şirketine hayat verdik. Bunlar zamanla büyük şirketlere dönüşüyor. Biz burada kuvvetli bir eko sistem kurduk. Bu yıl 1.5 milyon adetin üzerinde telefon satarak, 1 milyar liranın üzerinde ciroya ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun yüzde 18’i ihracattan gelecek. Üç yıl sonra Borsa İstanbul’da da yer almayı arzu ediyoruz.

PAZARIN ÜÇÜNCÜ BÜYÜĞÜ

Şu anda pazarda üçüncü markayız. Ölçüm şirketine göre payımız yüzde 9. Biz en pahalı markanın değerleriyle aynı değerlere sahip ürünü aşağı yukarı üçte bir fiyatına satıyoruz. Üzerindeki gap ise marka değeri. Biz bu ürünleri çok cüzi bir kâr koyarak satıyoruz. Bu markalar ise birkaç kat kâr koyuyor.

Üç çocuğum var. Elektronik onların hayatının her alanında var. Oğlum, son çıkan modelimizi arkadaşlarına anlatıyor. Anlata anlata cesaret kazanıyor. Bu da beni mutlu ediyor.

BEN OLSAYDIM...

Yerli üretim konusunda atılan adımları destekleyen bir işadamı olarak uçak üretimine de el atılmasını isterdim. Adım adım da olsa ana parçaları üreterek işe başlardım. Cesaretle atılacak adımların sonucunda mutlaka bir başarı gelecektir. Yerli cep telefonu ve yerli otomobilden sonra yerli uçak üretimi için bence vaktimiz daralıyor. Hemen yola koyulmalıyız.