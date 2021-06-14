  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Zeynep hakim BAM başkanı
Muharrem İnce'nin seçim otobüsü yolda kaldı! Sosyal medya yıkıldı
Türkiye-Galler maçını yönetecek hakem açıklandı
Türkiye'ye girmeye çalışan teröristler enselendi
Gündem Tüm dünya takip ediyor! Erdoğan böyle geldi
Gündem

Tüm dünya takip ediyor! Erdoğan böyle geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, liderler zirvesinin yapılacağı Brüksel'deki NATO karargahına giriş yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-06-14 12:19:00 -
Tüm dünya takip ediyor! Erdoğan böyle geldi

Tüm dünyanın haftalardır merakla beklediği NATO Zirvesi’nde geri sayım sona erdi. Kritik zirve için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen dünya liderleri, önemli görüşmelere imza atmak için hazır.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte geldi.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Zirve kapsamında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ise, Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleşecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan, Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konu masaya yatırılacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay