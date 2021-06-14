Tüm dünya takip ediyor! Erdoğan böyle geldi

Tüm dünyanın haftalardır merakla beklediği NATO Zirvesi’nde geri sayım sona erdi. Kritik zirve için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bir araya gelen dünya liderleri, önemli görüşmelere imza atmak için hazır.

NATO Zirvesi'nin başlıca konuları arasında İttifakın gelecek 10 yılına yön verecek yol haritası hakkındaki kararlar, NATO'nun stratejik konsepti, Rusya, Çin'in yükselişi, iklim değişikliğinin güvenliğe etkisi, siber tehditler ve yıkıcı teknolojiler, Afganistan'daki NATO misyonunun sonlandırılması gibi birçok başlık bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO karargahına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le birlikte geldi.





Erdoğan-Biden görüşmesi

Zirve kapsamında bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden görüşmesi ise, Türkiye saati ile 18.00'de gerçekleşecek. Görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerin gerilmesine neden olan F-35 konusundan, Biden'ın sözde soykırım iddialarına kadar birçok alanda önemli konu masaya yatırılacak.