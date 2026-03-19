Tüm dünya şaşkın! 11 Yaşında 2,5 Ayda Hafız Oldu!

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Hasan Keleş, büyük bir başarıya imza attı. Genç yaşına rağmen azmi ve disiplinli çalışmasıyla dikkat çeken Hasan, Kur’an-ı Kerim’i sadece 2,5 ay gibi kısa bir sürede ezberleyerek hafızlık mertebesine ulaştı.

Bu olağanüstü başarı, hem ailesini hem de eğitim çevresini büyük bir gururla doldurdu.

Hasan, İzmit İbni Sina İmam Hatip Ortaokulu’nda öğrenim görüyor ve hafızlık eğitimini Gölkent Erkek Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu’nda tamamladı.

Geçen yıl eylül ayında kursa başlayan genç öğrenci, yoğun ve disiplinli bir çalışma temposuyla bu rekor sayılabilecek sürede Kur’an-ı Kerim’i tamamen hıfzetmeyi başardı.

Başarısının sırrını anlatan Hasan, bir sayfayı ezberlemenin kendisine 15-30 dakika sürdüğünü belirtti. Özellikle Ramazan ayının manevi atmosferinde çalışmalarını artıran Hasan, günlük ezber miktarını 20 sayfaya kadar çıkardı. Azmi, disiplini ve istikrarıyla dikkat çeken küçük hafız, bu süreçte hocalarının ve ailesinin büyük desteğini aldı.

Başarısını kurs arkadaşlarıyla pasta keserek kutlayan Hasan Keleş, ileride yazılım mühendisi olmayı hayal ediyor. Hafızlığını tamamlayan bu genç yetenek, “Hafız olmayı çok istiyordum” diyerek motivasyonunun kaynağını paylaştı.

Kocaeli’de kısa sürede hafız olan nadir öğrencilerden biri olan Hasan’ın bu başarısı, gençlere ilham kaynağı olurken, eğitimciler tarafından da “çok nadir görülen bir performans” olarak nitelendiriliyor.

Maşallah Hasan’a! Rabbim ezberini muhafaza etsin, ilmini ve amelini artırsın. Yüzler binlercesi nasip olsun.