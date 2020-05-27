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Gündem

Tüm dünya George Floyd’u konuşuyor! Hidayet Türkoğlu sert tepki gösterdi

ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafından öldürülmesine tepkiler çoğaldı. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu yaşanan ırkçı olaya tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:48:00 -
Tüm dünya George Floyd’u konuşuyor! Hidayet Türkoğlu sert tepki gösterdi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, ABD'nin Minnesota eyaletinde George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Türkoğlu, Twitter hesabından Floyd'un fotoğrafı ile "Lütfen, nefes alamıyorum." sözlerini paylaşarak, "Irkçılık insanlık için bir zehirdir." ifadesini kullandı.

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