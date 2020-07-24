Tüm dünya Ayasofya'nın açılışını beklerken Meral Akşener'den skandal paylaşım!
Tüm dünya Ayasofya’daki ilk namaza odaklanmışken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması’nı överek Ayasofya Camii'ni ibadete kapatan ve ardından 'müze' yapan Atatürk'ü andı.
Ayasofya Camii 86 yıl sonra bugün kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı.Tüm dünyanın gözleri Ayasofya’dayken İyi Parti Genel Başkanı Akşener’den Lozan Antlaşması'yla ilgili tuhaf bir paylaşım geldi.
Akşener, paylaşımında şunları yazdı: Kurtuluş Savaşımızın nişanesi LozanBarışAntlaşması'nın 97. yıl dönümünde; Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden Millî Mücadele kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Mekânları cennet olsun.
İşte Akşener’in o paylaşımı;