Tüm CHP'liler heykel açılışında buluştu! Amacınız ülkeye hizmetse Çanakkale'ye de gelin görelim

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CHP'li Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi kentteki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na "Pandemi Kahramanları Anıtı" dikti.

Tüm CHP'liler orada!

Heykel açılış törenine, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Tacettin Bayır, Kani Beko, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, İzmir İl Sağlık Müdür Yardımcısı Uzman Dr. Hüseyin Bozdemir, İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı şirketlerin genel müdürleri katıldı.

Dün 'hak' diye sokaktaydılar! Bugün heykelle teselli oldular

Türkiye genelinde uyguladıkları grevle vatandaşların sağlık hakkını gasbeden doktorlardan İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı, "Biz de emeğimize, mesleğimize, geleceğimize ve memleketimize sahip çıkacağız. Buradayız, hiçbir yere gitmiyoruz." dedi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) İzmir Şubesi Eş Temsilcisi Erkan Batmaz da şunları söyledi:

Bu anıt, karanlığın içinde bizlere bir umut oldu. Sağlık emekçilerinin hiçe sayılan emeğini bir nebze de olsa göstermiş oldu.

Çanakkale'ye de gelin görelim!

Bugün İzmir'deki açılış törenine katılıp, "Amacımız ülkeye hizmet." mesajı veren CHP'lilerin, bir saatlik feribot yolculuğunu altı dakikaya düşüreceği ve üretime etkisinin 5 milyar 362 milyon euro olduğu açıklanan dev proje Çanakkale Köprüsü'nün, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde düzenlenecek açılışına katılmaları bekleniyor.