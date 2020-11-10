  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu
Aktüel

TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

Yeniakit Publisher
2020-11-10 13:28:10 -
TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

İSTANBUL (AA) - Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şube üyesi bir grup, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan ve "Toplu iş sözleşmesi engellenemez" yazılı pankart açan katılımcılar, aralıklı düdük çalarak, sloganlar attı.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, sendika olarak şu anda 14. eylemlerini gerçekleştirdiklerini belirterek, bu eylemlere katılan bazı arkadaşlarının Bakırköy Belediyesince görevden uzaklaştırdığını ileri sürdü.

Erdem, işten çıkarılan arkadaşlarının işlerine iadesini isteyerek, "Acilen haklarımızın gaspına yeltenmeyi değil, asgari olan taleplerimizi karşılanmasını toplu sözleşmemizin neticelenmesini talep ediyoruz. Aynı zamanda, 400'e yakın işçi arkadaşımız, 4 aylığına kısa çalışma ödeneğine ayrılmıştır. Bu 400 işçi arkadaşımızın hak kayıplarının giderilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen gruptakiler, kendilerinin seslerini duyurmadığını iddia ettikleri bir basın kuruluşunun ofisinin önünde toplandı.

Burada konuşan Erdem, bazı basın kuruluşlarının işverenin yanında durarak kendilerine destek vermediğini öne sürerek, bu kuruluşları kınadıklarını söyledi.

Burada bir süre slogan atan gruptakiler, daha sonra dağıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu!
Dünya

Seçimi kaybedince Trump'ın hakaret ettiği başkan konuştu! "Müslüman olduğum için hedef alındım!"

Londra Belediye Başkanı Sadık Han, seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın, Müslüman olduğu için kendisini hedef aldığını söyledi. ..
Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış
Dünya

Ermenistan’ı iyice karıştıracak iddia! Paşinyan bakın nereye kaçmış

Karabağ’daki yenilginin ardından Ermenistan halkı sokağa dökülüp hükümet binalarını bastı, siyasetçileri linç etti. Ermenistan Başbakanı Nik..
Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!
Gündem

Berat Albayrak'ın istifası kabul edildi!

Son dakika... İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak'ın Instagram hesabından yaptığı 'istifa' açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. İ..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay