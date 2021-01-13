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Sağlık Tüm bel ağrıları fıtık belirtesi olabilir mi?
Sağlık

Tüm bel ağrıları fıtık belirtesi olabilir mi?

Zaman zaman yaşadığımız bel ağrılarının fıtık belirtisi olduğunu düşünebiliriz. Peki her bel ağrısı fıtık belirtisi midir? Bel fıtığı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-13 13:08:00 -
Tüm bel ağrıları fıtık belirtesi olabilir mi?

Bel omurları arasında yer alan kıvamı sıvımsı bir yapı olan inter vertenral disk materyalinin omurilik kanalı içine doğru taşmasına bel fıtığı denilir.

Her bel ağrısı fıtık belirtisi mi?

Belinizdeki fıtık rahatsızlığı her zaman bel ağrısı yapmayabilir. Eğer taşan disk materyali sinirlerin çıktığı kanalda sinire dokunursa o vakit fıtık, bel ağrısı yapar ve hastalık oluşur. Eğer fıtık ağrı yapmazsa bu durum hastalık sayılmaz fakat gözlemlenir. Fıtıklar belin bazen sağına, bazen soluna, bazen de iki tarafına da aynı anda ağrı oluşturabilir.

Bel fıtığı ağrısı nasıl olur?

Bel ağrılarının yalnızca %5’i fıtıktan dolayı oluşur. Diğer ağrıların kaynağı ise bel kemikleri, bağları, kasları veya eklemleridir. Fıtık ağrısı genellikle başı uygulanan sinirin yolu boyunca bel kalça arkası ayağa kadar (siyatik sinir basısı) ya da femoral sinir basısında bel kalça kasık dizin önyüzüne yayılan ağrılardan oluşur. Ağrı ile beraber uyuşma ve bası artarsa kas güçsüzlüğü, idrar kaçırma gibi durumlar ortaya çıkabilir. Hareket etmek ağrı şiddetini arttırır, disk içi basıncı azaltmak için ayakları karna çekip sırt üstü yatınca ise ağrı bölgesi rahatlar.

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