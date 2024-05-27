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Medya Tüm ABD, bu Türk vatandaşını konuşuyor! Sen ne yaptın böyle yahu
Medya

Tüm ABD, bu Türk vatandaşını konuşuyor! Sen ne yaptın böyle yahu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 11:30:00 -
Tüm ABD, bu Türk vatandaşını konuşuyor! Sen ne yaptın böyle yahu

Fox News ekibi, Kaliforniya'daki göçmen sorununu ele alırken, yasa dışı yollarla ABD'ye giren bir Türk'ün açıklamalarına yer verdi. Türk vatandaşı, Amerikalıların göçmenler hakkındaki endişelerini haklı bulduğunu ifade ederek gündeme bomba gibi düştü. Elon Musk'ın yorumu ile ses getiren bu durumu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İşte örnek vatandaş" başlıklı ironik yazısında şunları kaydetti:

Fox News ekibi, Kaliforniya'daki göçmen sorununu ele alırken, yasa dışı yollarla ABD'ye giren bir Türk'ün açıklamalarına yer verdi. Türk vatandaşı, Amerikalıların göçmenler hakkındaki endişelerini haklı bulduğunu ifade ederek gündeme bomba gibi düştü. Elon Musk'ın yorumu ile ses getiren bu durumu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel, "İşte örnek vatandaş" başlıklı ironik yazısında şunları kaydetti:

"Kaliforniya eyaletinde göçmenlerle ilgili çekim yapan Fox News ekibi, Meksika'dan kaçak yollarla ABD'ye giren Türk vatandaşlarıyla konuştu.

Sınırı geçmek için Meksika'da bir kartele 10 bin dolar ödediğini belirten ve ismini açıklamayan bir Türk şöyle konuştu: "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok. Amerikalılar sınırı geçenler konusunda endişelenmeli." Ve bu açıklamaya Elon Musk "Vay be" diye yorum yapınca isimsiz Türk ABD'de gündem oldu.

Sınırı geçer geçmez, göçmenlerden şikayetçi olmak! Bu nasıl örnek ABD vatandaşı olma hızıdır böyle? Yarın ABD'ye fazla turist gelmesini de istemez bu arkadaş! Aslında adam haklı. Artık kendini ABD vatandaşı gibi hissediyor ve vatanına ne olduğu belirsiz insanların girmesini istemiyor.
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Ne çabuk ülkesini sahiplenmiş! Ders alınacak bir adam!"

 

 

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bence tam bir yalaka.

Ferit

Bizdede suriye sinìrì Boyle gelen gecen kim bilen varmi pkk limi daeslimi isidlimi hirsizmi ugursuzmu ypglimi Kim? 5 milyon suriyeli ulkemizde elini kolunu sallaya sallaya geziyor
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