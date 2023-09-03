Tül perde tatlısı nasıl yapılır? Tül perde tatlısının püf noktaları: Daha iyi yapın! Gereken malzemeler

Baklava yapmaya üşenenlere çıtır çıtır tam kıvamında bir tatlı tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İsmi tül perde tatlısı olan bu lezzet Ümmü Tunca'dan geliyor. Hem çok pratik hem de malzemesi az olan bu tatlıyı sizler de hazırlamak isterseniz tarifimizi inceleyebilirsiniz.