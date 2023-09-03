Tül perde tatlısı nasıl yapılır? Tül perde tatlısının püf noktaları: Daha iyi yapın! Gereken malzemeler
Baklava yapmaya üşenenlere çıtır çıtır tam kıvamında bir tatlı tarifini sizlerle paylaşıyoruz. İsmi tül perde tatlısı olan bu lezzet Ümmü Tunca'dan geliyor. Hem çok pratik hem de malzemesi az olan bu tatlıyı sizler de hazırlamak isterseniz tarifimizi inceleyebilirsiniz.
Sütlü ve hamurlu bir tatlı olan irmikli tül perde tatlısı ismini şekil olarak tül perde görüntüsünden alıyor. Aniden gelen tatlı krizlerine, ansızın gelen misafirlerinize ve tüm sevdiklerinize şipşak yapabileceğiniz lezzetli tatlı tadına bakan herkesi kendine hayran bırakacak. Görüntüsüyle gözleri tadıyla mideleri bayram ettirecek bir tatlı, irmikli tül perde tatlısının muhteşem tarifi Ümmü Tunca sizlerle paylaşıyor.
TÜL PERDE TATLISI TARİFİ:
MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka
1 bardak irmik
2 bardak fındık içi
süslemek için toz fıstık
sıvı yağ
Sosu için;
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2 yumurta
1 bardak süt
1 bardak yağ
1 bardak şeker
1 paket kabartma tozu
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3,5 su bardağı su
Limon suyu
YAPILIŞI
Önce şerbeti hazırlanır. 3 bardak şekere 3,5 bardak su eklenerek 10 dk kaynatılır.
Kaynamaya başlayınca 2 damla limon sıkılıp 1-2 taşım kaynayınca ocak kapatılır ve soğumaya bırakılır.
Tepsi yağlanır. Baklavalık yufkalar fırçayla yağlanıp irmik ve fındık içi serpilerek büzüştürülür.
Tepsi dolacak şekilde bütün yufkalar için aynı işlem yapılır.
180 derece fırında 10 dk pişirilir. Üstü kızarana kadar sos hazırlanır.
Sosu için; Bütün malzemeler karıştırılarak çırpılır.
Sıcak tepsi fırından çıkarılıp sos üzerine dökülüp yeniden 5 dk fırında pişirilir.
Tatlı sıcak, şerbet soğuk olacak şekilde şerbeti dökülür.
Tatlının şerbeti çekip soğumasından sonra üzerine toz fıstık ve hindistan cevizi gezdirilerek ikram edilir.
Afiyet olsun...