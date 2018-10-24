Tükürük deyip geçmeyin

Bir günde 1-1,5 litre tükürük salgılıyor, yutuyor veya tükürüyoruz. Bunun % 30’u kulak altı, % 60’ı çene altı, % 5’i dil altı tükürük bezleriyle üretilirken, % 5’i de küçük tükürük bezlerinden geliyor. Tükürükte sodyum, potasyum ve kalsiyumun yanı sıra protein, bikarbonat, albümin, lizozim, immünglobulin A, iltihap kurutucu kallikrein ve tripsin inhibitörü gibi maddeler bulunur.

Tükürük, besinlerin parçalanmasını, ağız mukozasının ıslatılarak çiğneme ve yutma işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve lokmanın yemek borusuna taşınmasını sağlar. Ama en önemlisi tükürük; ağız mukozasını ve üst solunum yollarını ağız yoluyla bulaşan hastalık yapıcı mikroorganizmalara karşı korumakla vazifelidir. Tükürükteki diş macunlarından tanıdığımız kendi bünyemizin ürettiği florür de vardır. Diş kökünün inşasında ve bunun korunmasında önemli rol oynayarak diş çürümelerinin önlenmesine vesile olur. Tükürük ayrıca asitli veya bazik yiyeceklerin ağız mukozasını tahriş etmesini, dişlerde bakterilerin birikmesini, dolayısıyla diş çürümesi önleyen ve ağız sağlığımızı koruyan maddeler de ihtiva eder.