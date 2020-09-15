TÜKODER Başkanı Koçal'dan internet üzerinden alışverişlere ilişkin uyarı:

ORDU (AA) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, "Elektronik okur yazarlığımızı geliştirmek zorundayız. Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksak kesinlikle sosyal medya üzerinden oluşturulan linklerden alışveriş yapmamamız gerekiyor." dedi.

Koçal, Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneğini ziyaretinde gazetecilere, küçük esnafından tüketiciye varana kadar birçok kesimin pandemi sürecinden etkilendiğini belirtti.

Tüketicinin sağlıklı gıdayla beslenmesi ve besin değeri yüksek güvenli gıdaya ulaşma hakkı olduğunu vurgulayan Koçal, "Bu hakkın sağlanabilmesi için özellikle Anadolu'nun, Ordu, Giresun, Karadeniz köylerimizin önemi gittikçe artıyor. Pandemi nedeniyle büyükşehirlerde emekli olan kesimler, özellikle artık Anadolu'ya geri dönüşe başladılar. Bir gıda krizi yaşamamanız için kendi gıdamızı kendimizin artık yetiştirmesi gerektiğine inanmamız gerekiyor ve buna ihtiyaç da var." ifadesini kullandı.

- İnternet üzerinden alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenler

Pandemi sürecinde birçok kişi evde kaldığından dolayı e-ticarette çok ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Koçal, şöyle devam etti:

"Elektronik okur yazarlığımızı geliştirmek zorundayız. Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksak kesinlikle sosyal medya üzerinden oluşturulan linklerden alışveriş yapmamamız gerekiyor. Sosyal medyalarda bir link oluşturuyorlar. Örneğin bir ayakkabı alacaksanız, güzel bir ayakkabı resmi oraya konuyor, piyasa fiyatının biraz aşağısında bir fiyat yazılıyor. Fiyat düşük olunca da tabii bize cazip geliyor. Hemen tıkılıyoruz, bilgilerimizi veriyoruz ama bize ya hiç ürün gelmiyor ya da gelen ürünün ayakkabı ile hiç bağlantısı yok. Peki ne yapılmalı? Eğer internet üzerinden alışveriş yapacaksak bir defa sosyal medya üzerindeki linkleri unutalım. Bir ayakkabı alıyorsak, hangi markayı alacaksak o markanın imalatçısının web sayfasına girerek oradan alınmalı. Siparişler oradan verilmeli."

Koçal, internet üzerinden yapılan alışverişlerde dikkat edilmesi gerekenlere dikkati çekerek, "Ticaret Bakanlığının güvenli damga işareti var mı, merkez şubeleri var mı, telefonları, MERSİS numarası vesaire gibi konular web sayfasında incelenerek sipariş verilmeli." uyarısında bulundu.

İnternet üzerinden yapılan alışverişte hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir cezai şart ödemeden 14 gün içerisinde cayma hakkı olduğuna işaret eden Koçal, bu hakkı kullanabilmek için mutlaka ürünün alındığı tarafa cayma bildirimi gönderilmesi gerektiğini, o tarihten sonra 14 gün içinde ürünün geri gönderilmesi ve para iadesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Derneği Başkanı Erdoğan Erişen de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.