Tüketiciyi rahatlatan açıklama

Uysallı, “Ramazan ayında hububat ve bakliyat ürünlerinde fiyat artışı kesinlikle beklemiyorum” dedi.

Durum fırıncının lehine

Uysallı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) aylardır sistemi sübvanse ederek sanayiciye uygun fiyatlı un verdiğine de dikkat çekti. Uysallı, “Reel fiyat ile TMO’nun açıkladığı fiyat hala fırıncının ve un sanayicisi lehine. Ben, piyasanın TMO zammından hareketle zam yapacağına inanmıyorum. Çünkü ortada sağlıklı bir denge var” diye konuştu.

Beklenti pozitif

Türkiye’de bakliyatın bir kısmının ülke kaynaklarından bir kısmının ithalatla karşılandığına işaret eden Uysallı, “Pandemi sonrası tüm dünyada üreticilerce alınan pozisyona ve iklime bağlı olarak zaman zaman ürün fiyatları yükseliyor ama burada da sezon beklentimiz pozitif” şeklinde konuştu.

İhracat tedbirlerine gerek yok

Uysallı, ayrıca hububat piyasalarında ufak tefek istisnalar dışında ihracat tedbirlerini gerektirecek ‘panik havası’nı doğru bulmadıklarını dile getirdi. Uysallı, “Şu anda ihracatta tedbir alacak hiçbir problem yok. Zaman zaman sahada oluşan görüntülerden etkilenerek ihracat yasaklamaları oluyor” diye ekledi.