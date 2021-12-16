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Ekonomi Tüketiciyi koruyan cezalar bakın ne kadar oldu!
Ekonomi

Tüketiciyi koruyan cezalar bakın ne kadar oldu!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kesilen idari para cezaları, yüzde 36 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla hesaplandı. Buna göre en düşük ceza 452 liradan 615 liraya, en yüksek ceza 228 bin liradan 311 bin liraya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 10:39:00 -
Tüketiciyi koruyan cezalar bakın ne kadar oldu!

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kesilen idari para cezaları, yüzde 36 olarak belirlenen yeniden değerleme oranıyla hesaplandı. Buna göre en düşük ceza 452 liradan 615 liraya, en yüksek ceza 228 bin liradan 311 bin liraya çıkarıldı.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’nun 77. maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 27 Kasım 2021 günü, Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usül Kanunu Genel Tebliği’nde 2021 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 36.20 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

 

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