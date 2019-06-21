Tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 2019 Haziran döneminde geçen aya oranla yüzde 4,3 artarak 57,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, 2019 Haziran döneminde geçen aya oranla yüzde 4,3 artarak 57,6 oldu. Bu dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi de yüzde 5,9 artarak 78,3 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi de yüzde 5,4 artışla 73,9’a çıktı.

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