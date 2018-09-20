Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketicieğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %13,2 oranında azaldı Ağustos ayında 68,3 olan endeks Eylül ayında 59,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,7 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %10,4 oranında azalarak Eylül ayında 76,7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,6 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 88,3 iken, Eylül ayında %15,5 oranında azalarak 74,6 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 67,2 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %9,3 oranında azalarak Eylül ayında 67,2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Ağustos ayında 25,3 iken, Eylül ayında %25,9 oranında azalarak 18,8 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.