THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Tüketici güven endeksi açıklandı

Eylül ayı tüketici güven endeksi 59,3 olarak açıklandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:12
Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketicieğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %13,2 oranında azaldı  Ağustos ayında 68,3 olan endeks Eylül ayında 59,3 oldu.

HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 76,7 OLDU

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %10,4 oranında azalarak Eylül ayında 76,7 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durumunun daha kötü olacağını bekleyenlerin artmasından kaynaklandı.

GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 74,6 OLDU

Genel ekonomik durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 88,3 iken, Eylül ayında %15,5 oranında azalarak 74,6 değerine düştü. Bu düşüş, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacağı yönünde beklentisi olan tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

İŞSİZ SAYISI BEKLENTİSİ ENDEKSİ 67,2 OLDU

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre %9,3 oranında azalarak Eylül ayında 67,2 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında düşüş bekleyenlerin azalmasından kaynaklandı.

TASARRUF ETME İHTİMALİ ENDEKSİ 18,8 OLDU

Tasarruf etme ihtimali endeksi Ağustos ayında 25,3 iken, Eylül ayında %25,9 oranında azalarak 18,8 oldu. Bu azalış, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali olduğunu düşünen tüketicilerin bir önceki aya göre azalmasından kaynaklandı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:12
  1. Türkiye İstatistik Kurumu
  2. Merkez Bankası
  3. tüketici güven endeksi
  4. tüketici güven endeksi ne kadar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş! Sözde lider kadrosundan 91 kişi yok edildi
    1. Terör örgütü PKK'da 'üst düzey' çöküş!..
    2. AK Partili isimden Türk vatandaşlarına..
    3. Ali Erbaş'tan gazilere anlamlı ziyaret
    4. Turgut: Ne zaman Erdoğan'ı övsem..
    5. Kriz filan yok manipülasyon var
    6. Emine Erdoğan: TEKNOFEST büyük bir..
    7. Bakan Albayrak, OVP programında..
    8. Patenli gençlerden tehlikeli yolculuk!..
    9. FETÖ'cülerin hedefinde o komutan var!..
    10. Kerbela’yı anlamanın yolu 'Hüseyince'..
    11. Konya'da dehşete düşüren olay! Ölü..
    12. Kayseri'deki seri katil hakkında..
    13. Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: İzin..
    14. Muharrem İnce İstanbul'u istemedi,..
    15. Dev derbinin hakemi Fırat Aydınus!
    16. Polis kılığına girerek TIR..
    17. İşte AİHM ahlaksızlığı! Kavala’da..
    18. Başkan Tuna açıkladı! Yeni hali böyle..
    19. Yeni Asya’dan tehlikeli yazı!..
    20. Polisleri tehdit eden FETÖ'cü eski..
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    Aliyev'den sert uyarı: Önümüzde duramazlar, ayağını denk alsınlar!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı

    Günün Karikatürü

    20 Eylül 2018
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü