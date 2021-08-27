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Ekonomi

TÜİK verileri açıkladı! Güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu, (TÜİK) ağustos ayı ekonomik güven endeksini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-27 10:56:00 -
TÜİK verileri açıkladı! Güven artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ağustos ayı ekonomik güven endeksi 100,8 puana yükseldi

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

Endeks geçen ay 100 eşik değerini aşmıştı. Bundan önce ise en son Mayıs 2018'de ekonomik duruma ilişkin iyimserliği yansıtan 100 değerinin üzeri görülmüştü.

TÜİK bu endeksin ekonomik büyümeye ilişkin olarak diğer ekonomik göstergelere kıyasla daha erken bilgi sağlaması nedeniyle öncü bir gösterge olduğunu belirtiyor.

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