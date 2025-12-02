TÜİK kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Aralık ayı kira zammı için gözler Kasım enflasyonunda

Aralık 2025 dönemine girilmesiyle birlikte kira sözleşmelerini yenileyecek milyonlarca kişi, Aralık ayı kira artış oranına odaklandı. Artış oranının belirlenmesi için TÜİK’in açıklayacağı Kasım ayı enflasyon verileri kritik önem taşıyor. 12 aylık TÜFE ortalaması, Aralık ayında yapılacak kira zamlarında yasal üst sınırı oluşturacak. Peki Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Aralık 2025 dönemi kira artış oranının belirlenmesi için tüm dikkatler, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Yılın son ayı olan Aralık 2025'e girilmesiyle birlikte, milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan ilgilendiren Aralık ayı kira zammı için gözler resmî açıklamalara çevrildi.

1 ARALIK AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tarih: 3 Aralık 2025 Çarşamba (Yarın)

Saat: 10.00

Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)

Bu açıklamada duyurulacak olan TÜFE 12 aylık ortalaması, Aralık ayında yenilenen kira sözleşmeleri için yasal artışın üst sınırını belirleyecek.

KASIM 2025 KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Geçerli Oran: %37,15

Dayanak: Ekim 2025 dönemine ait TÜFE'nin 12 aylık ortalaması.

Bu oran, Kasım 2025 ayında yenilenen kira sözleşmelerinde yasal olarak uygulanabilecek tavan zam oranını oluşturmaktaydı.

KİRA ZAMMI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Kira artış oranının belirlenmesine ilişkin yasal çerçeve ve uygulama esasları, sizin de detaylandırdığınız gibi Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK) 344. maddesi ile netleştirilmiştir.

İşte kira zammı belirlenirken dikkat edilmesi gereken temel unsurlar:

Kira Zammının Yasal Dayanağı ve Hesaplanması