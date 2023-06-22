TÜİK duyurusu: Türkiye illerinde ölen kişilerin rakamı! Yüksek olan iller ile ölüm nedenleri! Şaşkına çeviren bilgi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı son rapor, 2022 yılında ölüm oranı en yüksek olan il ve bu ilde yaşanan ölümlerin başlıca nedenleri şaşırtıcı sonuçlar ortaya koydu.

TÜİK'in raporunda, ölüm nedenleri arasında kalp ve damar hastalıkları, kanser, solunum yolu hastalıkları, trafik kazaları ve diğer çeşitli faktörlerin payı büyük olduğu görüldü.

TÜİK'in raporu, 2021'de 566 bin 485 olan ölüm sayısının 2022'de yüzde 10.9 azalarak 504 bin 839 olduğunu ortaya çıkardı.

Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2021 yılında binde 6,7 iken 2022 yılında binde 5,9 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düştü

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ölüm istatistikleri ve nedenlerini açıklayan TÜİK, hayatını kaybeden kişilerin yüzde 54.6'sını erkekler, yüzde 45.4'ünü kadınlar oluşturduğunu belirtti. Bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2021 yılında binde 6,7 iken 2022 yılında binde 5,9 oldu. Diğer bir ifade ile 2021 yılında bin kişi başına 6,7 ölüm düşerken 2022 yılında bin kişi başına 5,9 ölüm düştü.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2022 yılında binde 11,7 ile Sinop oldu.

Sinop'un hemen arkasında gelen il ise binde 11,2 ile Kastamonu olurken, onu takip eden il binde 10,3 ile Edirne oldu. Bu şehirleri binde 10,2 ile Kırklareli izledi.

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Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,4 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 2,9 ile Van ve binde 3,0 ile Batman izledi.

2022 yılında yaşanan ölümlerin ardında yatan nedenler mercek altına alındığında, dolaşım sistemi hastalıklarının %35,4'lük oranıyla listenin başını çektiği görülüyor.

Bu kritik konu, önemsenmesi gereken bir sağlık sorunu olarak dikkat çekiyor. Kalp ve damar rahatsızlıkları, tansiyon problemleri ve benzeri dolaşım sistemi hastalıkları, ölüm nedenleri arasında zirveye yerleşti.

İkinci sırada ise, iyi huylu ve kötü huylu tümörlerle ilgili hastalıklar %15,2'lik oranıyla yer alıyor.

Kanser ve diğer tümörlerle ilgili rahatsızlıklar, vatandaşların hayatını kaybetmesinde önemli bir paya sahip. Çevremizde sıkça duyduğumuz bu hastalıklar, toplumun her kesiminden insanı etkileyerek ölümlere yol açıyor.

Listenin üçüncü sırasında ise, solunum sistemi hastalıkları %13,5'lik oranla kendine yer buluyor. Astım, bronşit, zatürre ve akciğer enfeksiyonları gibi solunum sistemi hastalıkları, özellikle yaşlılar ve çocuklar arasında ciddi sağlık sorunlarına yol açarak ölümlere neden oluyor. Bu hastalıkların yaygınlaşması ve ölümcül sonuçlar doğurması, magazinsel anlamda da okuyucuların ilgisini çeken bir konu olarak karşımıza çıkıyor.

İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölümlerin en yüksek olduğu il, %21,8 ile Ağrı oldu.

İyi ve kötü huylu tümörlerden ölenler illere göre incelendiğinde, 2022 yılında iyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en yüksek olduğu il %21,8 ile Ağrı oldu. Bu ili %18,8 ile Kars, %18,6 ile Iğdır ve Erzurum, %18,5 ile Bayburt ve Ankara izledi. İyi ve kötü huylu tümörlerden kaynaklı ölüm oranının en düşük olduğu il ise %8,5 ile Siirt oldu. Bu ili %10,0 ile Kilis ve Gaziantep, %10,1 ile Şanlıurfa, %10,6 ile Hatay izledi.

2022 yılında bebek ölüm sayılarında gözle görülür bir düşüş yaşandı! Geçtiğimiz yıl, yani 2021'de toplamda 10 bin 89 bebek hayata veda ederken, bu sayı 2022'de 9 bin 522'ye geriledi. Bu, annelerin ve bebeklerin sağlığı için büyük bir adım olarak kabul edilebilir.