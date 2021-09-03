TÜİK açıkladı! İşte Ağustos ayı enflasyon rakamları
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre enflasyon ağustos ayında yüzde 1,12 artış kaydetti.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyatları (TÜFE), Ağustos ayında aylık bazda yüzde 1,12 arttı. Yıllık bazda enflasyon ise yüzde 19,25 oldu.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 0,72 artmasını bekliyordu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,30, en yüksek yüzde 1,83 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,72) göre bir önceki ay yüzde 18,95 olan yıllık enflasyonun yüzde 18,78'e gerileyeceği hesaplanıyor.
TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 1,80 artarken, yıllık bazda yüzde 18,95 olmuştu.