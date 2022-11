TÜGVA’lı gençler sabah namazında Süleymaniye'de buluştu

TÜGVA Esenler şubesi, Pazar günleri için geleneksel hale getirdiği sabah namazı buluşmalarına Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye Camii ile devam etti.

TÜGVA Esenler’in gerçekleştirdiği organizasyonla Süleymaniye Camii’nde buluşan yüzlerce genç Sabah namazı kıldı. Dev organizasyona gençlerin aileleri de katıldı.

Sabah namazının ardından, TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Tarihçi-Yazar Şeref Yumurtacı, gençlere ve ailelerine Kanuni Sultan Süleyman’ı, Süleymaniye Camii’nin tarihini ve banisi Mimar Sinan’ı anlattı.

Yumurtacı,” “Sinan bu muazzam eseri Kanuni Sultan Süleyman ın şanına yakışır şekilde her noktasına ayrı anlam yükleyerek yapmıştır. Çağlara meydan okuyan büyük dahi mimar Sinan ın yaptığı her eser gibi Süleymaniye’nin minaresinden bahçesine döşenen taşa kadar her alanında da ayrı anlam vardır.” Dedi.

TÜGVA Esenler İlçe Temsilcisi Şeref Yumurtacı, şuurlu, aksiyoner, milli ve manevi değerlere bağlı gençler yetiştirmek amacında olduklarını söyledi.

Yumurtacı, Pazar günü sabah namazında gençlik buluşmalarını geleneksel hale getirdiklerini belirterek, Perşembe günleri de yine gençlerle “Perşembe sohbetleri”nde buluştuklarını dile getirdi.

Program, çorba ikramı ile son buldu.