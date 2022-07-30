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Aktüel TÜGVA yaz okullarıyla çocukların mayasına katkıda bulunuyor
Aktüel

TÜGVA yaz okullarıyla çocukların mayasına katkıda bulunuyor

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) Ortaokul Yaz Okulu Projesiyle çocukların kültürel, milli ve manevi yönden kendilerini geliştirmelerine katkı sunuluyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-30 21:41:00 -
TÜGVA yaz okullarıyla çocukların mayasına katkıda bulunuyor

Sakarya’daki kapanış töreni için kente gelen TÜGVA Ortaokul Koordinatörü Fatih Yüksel, Türkiye genelinde 81 ilde yaklaşık 118 bin öğrenciyle yaz okullarını tamamlayacaklarını söyledi.

Yüksel, “Yaz okullarımızda Kur’an-ı Kerim, hadis, siyer, ilmihal ve adabımuaşeret derslerimizin yanı sıra kültürel, sportif faaliyetlerimiz, oyunlar, yarışmalar şeklinde bu 6 haftayı tamamlıyoruz” dedi.

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