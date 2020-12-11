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Aktüel TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu
Aktüel

TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu

Yeniakit Publisher
2020-12-11 17:42:25 -
TÜGVA İstanbul, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul Teşkilatı tarafından Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazı buluşması düzenlendi.

TÜGVA İstanbul Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ibadete açıldığı günden beri, her pazar günü camide sabah namazı buluşması düzenleniyor.

Son 4 haftadır cuma sabahları düzenlenen programa salgın önlemlerinden dolayı 50 kişi katıldı. Programda maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜGVA İstanbul İl Başkanı Emrullah Şanlan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cami açılışında özellikle gençlerin Ayasofya’yı hiçbir zaman boş bırakmaması gerektiğini belirtmesi üzerine 21 haftadır her hafta Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde buluştukların vurgulayan Şanlan, şunları kaydetti:

"İnşallah bu buluşmalar 2021’de de devam edecek. Sabah namazı buluşmalarına yoğun katılım talebi var ancak pandemiden dolayı ne yazık ki kısıtlı kontenjanla buluşma gerçekleştirebiliyoruz ve bu buluşmalarda maske, mesafe, hijyen kurallarına da elimizden geldiğince uymaya çalışıyoruz."

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