Tuğba Kuruyemiş Ankara’da 5’inci mağazasını açtı

Aydın’da 1980 yılında kurulan Türkiye’de de 81 mağazası bulunan Tuğba Kuruyemiş, Ankara’ya 5’inci şubesini açtı.

Merkezi Aydın’da olan, yüzde 100 doğal ve kendi imalatı ürünleri satışa sunan Tuğba Kuruyemiş, Ankara’da 5’inci şubesini Güvenpark’ta açtı. Açılış gününe özel kampanyalar düzenlenirken, oruç olmayanlara da ürünler ikram edildi. Sunduğu kalite, güler yüzlü hizmet anlayışıyla, ürün çeşitliliğiyle de örnek teşkil eden Tuğba Kuruyemiş Bölge Müdürü Ayhan Çelik, “Ankara’da 5’inci, Türkiye’de toplam 81’inci mağazamızı bugün itibariyle açmaktayız. Ramazan Bayramı öncesi Ankaralı müşterilerimize de hitap etmek adına burada, bu güzel mağazada kaliteli malzemelerimizle müşterilerimize sunmak için burada bulunuyoruz. Tuğba Kuruyemiş, genel piyasa durumlarından dolayı, istihdam sağlamak için ve inadına üretim yapma amacıyla hızlı büyüme yolunda ilerlemeye çalışıyoruz. Toplamda bin kalemin üzerinde ürünümüz var. Yaz ve kış mevsimi olarak ürünlerimiz farklılık gösteriyor. Bizim tüm ürünlerimiz kendimize ait ve kendi üretimimiz. Fabrikamızda yaklaşık 550 kişi çalışmakta ve toplamda da bin 50 kişi çalışmaktayız. Mağaza açılışlarımız olduğu sürece bu sayı hızla artacaktır” ifadelerini kullandı.

Tuğba Kuruyemiş Ailesi olarak tüm Türkiye’nin Ramazan Bayramını kutlayan Çelik, “Özellikle Türk kahvemizin aroması çok güzeldir. Bayram öncesi tüm müşterilerimize tavsiye ediyoruz. Bayrama özel promosyonlu ürünlerimiz de mevcut; Lokum çeşitlerimiz, incir dönerimiz. Müşterilerimiz rahatlıkla alabilsinler diye ürünlerimiz an itibariyle promosyona girmektedir. Önümüzdeki süreçte Didim’de 2’nci mağazamız, Milas’ta yeni bir mağazamız, İstanbul Kadıköy’de iki mağazamız daha açılacak ve İstanbul’da da toplamda 6 mağazamız olacak” şeklinde konuştu.