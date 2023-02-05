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Gündem Tuğba Ekinci'den Kürt vatandaşlarla ilgili skandal sözler
Gündem

Tuğba Ekinci'den Kürt vatandaşlarla ilgili skandal sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, şoke eden bir paylaşıma imza attı. "Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" yazan Ekinci'ye tepki yağdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 10:28:00 -
Tuğba Ekinci'den Kürt vatandaşlarla ilgili skandal sözler

Şarkıcı Tuğba Ekinci, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Zaman zaman gündeme dair de yorumlar yapan şarkıcı, son olarak yaptığı paylaşımla tepki çekti.

"Ben Kürtleri sevmiyorum gayet net mi?" diyen Ekinci "Siz de beni sevmeyin. Hayırdır yani sevmek sevilmek zorunda değiliz. Bunun sebeplerini kendinize sorun bana niye takılıyorsunuz. Çok az var anlaşabildiğim çok az! Sevilip sevilmemenin ırkçılıkla alakası yok Karadenizlileri çok severim. Ultra harika insanlar benim görüşüm bu" yazdı.

Tuğba Ekinci'nin notunu görenler "Irkçısın", "Sen ne biçim insansın" yorumlarında bulundu.

 

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