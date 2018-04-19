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Tüfenkci'den 'özel' övgü! Kötümser senaryoları boşa çıkaracak enerji var

Bakan Bülent Tüfenkci, Türkiye’nin özel sektörünün bütün gücüyle üretmeye devam ettiğini ve son yıllarda elde edilen başarı hikayesinde önemli pay sahibi olduğunu söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:29
Tüfenkci'den 'özel' övgü! Kötümser senaryoları boşa çıkaracak enerji var

Tüfenkci, hükümetin de hiçbir meseleyi ihmal etmediğini ve çözüm ürettğini ifade ederek, ülkenin bütün kötümser senaryoları boşa çıkaracak gücünün bulunduğuna işaret etti.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, “Dünden beri Türkiye’de bir seçim meselesi konuşuluyor. Biliyoruz ki istikrar, huzur, güven iş dünyası için çok önemli. Konuşulmaya başlandıktan sonra artık bu meseleyi Türkiye gündeminde seçim ise seçim kararı alıp ona göre bir an evvel yapmak, eğer yapılmayacaksa da ona göre karar verip iş dünyamızın önündeki belirsizlikleri ortadan kaldırmak lazım” dedi.

Tüfenkci, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)-Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çalıştayı’nın açılışında yaptığı konuşmada, hükümet olarak göreve geldikleri günden bugüne kadar yerli ve yabancı yatırımcıları Türkiye’de yatırım yapmaya teşvik etmek ve yatırım ortamını iyileştirmek için önemli projeleri hayata geçirdiklerini ve önemli teşvikler sağladıklarını kaydetti. Hükümet olarak iş kapılarını açmaya, refahı çoğaltmaya çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Özel sektörümüz, bütün gücüyle üretmeye devam ediyor. Biz de hükümet ve bakanlık olarak, üretimin önündeki engelleri kaldırmak için çalışıyoruz. Hamdolsun ki, bütün kötümser senaryoları boşa çıkaracak bir dinamizme ve enerjiye sahip bir şekilde hem iş dünyasının sorunlarını çözme noktasında irade ortaya koyduk hem de ülkemizin yatırım yapılabilir ülkeler arasındaki sıralamasını nasıl daha üste çıkarabiliriz, ilgili düzenlemelerin de bir kısmını hayata geçirdik. Hiçbir meseleyi ihmal etmeden, çözüm bekleyen hiçbir sorunu askıya almadan, hayatın her alanında çalışmaya, üretmeye gayret ediyoruz. Türkiye’nin her alanda güçlü olması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Tüfenkci, Türkiye’nin kalkınmasının özel sektörün gücüne bağlı olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin son yıllardaki büyüme hikayesi ve başarısında özel sektörün büyük katkısı bulunduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 11:29
  1. Bülent Tüfenkçi

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