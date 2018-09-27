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Tüfekçioğlu Grup rotasını İstanbul’a çevirdi

İnşaat, eğitim ve mobilya sektöründe 50 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerle tanınan Tüfekçioğlu Grup, inşaat alanındaki tecrübesini başkent Ankara’dan sonra İstanbul’a taşımaya hazırlanıyor.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:50
Tüfekçioğlu Grup rotasını İstanbul’a çevirdi

İnşaat, eğitim ve mobilya sektöründe 50 yılı aşkın süredir verdiği hizmetlerle tanınan Tüfekçioğlu Grup, inşaat alanındaki tecrübesini başkent Ankara’dan sonra İstanbul’a taşımaya hazırlanıyor.

Şirket, ilk adımda İstanbul Beykoz’da 100 milyon liralık bir konut yatırımına imza atacak. İnşaat ve mobilyada kamu kuruluşlarına ait üst yapı ihale işlerindeki girişimci rolüyle tanınan Tüfekçioğlu Grup, yurt içinin yanı sıra ABD, Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Nijerya, Belarus ve Irak pazarlarında da ihracat gerçekleştiriyor.

Tüfekçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu, “Müşterilerimizin memnuniyeti bizim için her zaman en öncelikli prensibimiz olmuştur. Bu nedenle kaliteden hiçbir zaman ödün vermedik. İnşaat ve mobilyada yarım asrı aşkın tecrübeye ve bilgi birikimine sahibiz. Bütün grup şirketlerimizde çalışanlarımızla istihdama katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Grup olarak her zaman ülke ekonomisine katma değer sağlayacak yatırımlar önceliğimizdir. Ankara dışındaki şehirlerde de başarılı projeleri tüketicilerle buluşturmak istiyoruz” diye konuştu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:50
  1. Ankara
  2. Tüfekçioğlu Grup
  3. İstanbul Beykoz
  4. Tüfekçioğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yücel Tüfekçioğlu

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