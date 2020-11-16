Tucson N Line ilk kez kendini gösterdi

Markanın popüler SUV modeli olan Tucson, geçtiğimiz aylarda tamamen yenilenmiş ve özellikle segmenti için farklı bir alternatif olarak dikkat çekmişti. Sportif ve sert geçişli çizgileriyle son derece fütüristik bir tasarıma sahip olan yeni otomobil, şimdi de üst düzey konfor donanımlarına ek olarak sporcu bir karakterle öne çıkıyor. Yeni Tucson N Line, 2021’in ilkbahar aylarında Avrupa’da satışa sunulacak.