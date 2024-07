"Tüccar" görünümlü alçaklar şimdi de bunu yapmaya başladı! Yahu yazıktır, günahtır

Turgay Güler, tarım ürünlerinin tarlada çürütülmesi konusunu işledi. Şanlıurfa’daki bir köylünün yaşadıklarını anlatan Güler, aracı tüccarların köylüyü nasıl mağdur ettiğini açıkladı. İçişleri Bakanlığı’nın konuya müdahale etmesi gerektiğini vurgulayan Güler, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Domates tarlada çürütülüyor, patlıcan da, hıyar da!

'Tüccar' görünümlü alçaklar köylünün-çiftçinin parasını ödüyor 'mahsule dokunma, bırak çürürse çürüsün' diyor!

'Yahu yazıktır, günahtır' diyene de 'sana ne kardeşim, paranı aldın, gübre olsun tarlanda karışma' diyor. Çünkü mal bollaşırsa fiyat aşağı gelir. Tüccar on kat, yirmi kat kazanamaz!

Girin bakın sosyal medyaya! Onlarca paylaşım görürsünüz tarlalardan.

Konu sadece kazançla mı ilgili peki? Hayır! Tarlada çürüttüğü domates üzerinden siyaseti de dizayn ediyor.

Şanlıurfa Hilvan'da bir köylü olanı biteni tüm Türkiye görsün diye bir eylem koydu ortaya. Domates on lira, patlıcan on lira, üzüm on lira...

Ne alırsan on lira!

'Aracılar kazanmasın' diye de bağırıyor. 'Biliyorum, beni linç edecekler, varsın etsinler' diye de ekliyor. Ve mahsulü on liradan satmasına rağmen kazanıyor! Kiraz tarlada on beş lira. Markette 200-300 lira. Tutturabildiğine!

Ülkede üretilen tüm mahsulü üç-beş kişi topluyor. Hadi siz deyin 50 kişi 100 kişi. Fiyatı onlar belirliyor. Kafalarına göre, istedikleri gibi! Cezayla falan olacak iş değil artık. 'Tüccarlar Çetesi' diye bir suç örgütü oluştu Türkiye'de.

Konu Tarım Bakanlığı'nı da aşar, Maliye Bakanlığı'nı da. Sanırım Tüccarlar Çetesi'ni çökertme işi de İçişleri Bakanı Sayın Ali Yerlikaya'yı ilgilendiriyor. Hatta MİT'i! Ali Yerlikaya ve İbrahim Kalın el ele verip bu işi behemehâl çözmeliler. Şimdi biri çıkıp 'amma abarttın be kardeşim' diyebilir.

Varsın desin, başka bir çözüm biliyorsa söylesin.

Bu arada sonrasında iş Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç'a düşüyor.

'Tüccarlar Çetesi' başka türlü çökertilemez! Bunu başaran milyonlarca ailenin duasını alır. Zira bu çete milletin kursağına çökmüş. Tarım Bakanlığı tarlada çürümeye terk edilmiş mahsule hukuken el koyabilir mi bilmiyorum!

'Hukuku mu kalmış bu işin' dediğinizi duyar gibiyim. Ne diyeyim, siz de haklısınız. El koyup garibe gurebaya, fakire fukaraya dağıtsın.

Tadından yenmez!"