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Gündem TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması
Gündem

TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal yaptığı açıklamada "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-28 14:11:00 -
TÜBİTAK'tan yerli aşı açıklaması

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) yerli aşı çalışmalarıyla ilgili flaş bir açıklama geldi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni'nde konuştu.

Mandal açıklamsında "Bu aşılar yurt dışında çalışılanların benzeri değil, virüse karşı etkinliği ve güvenilirliği daha yüksek aşılar olacaktır." ifadelerini kullandı.

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