TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 tekniker ve 1 memur istihdam edilecek.

Memur kadrosu için 6 Kasım'a, diğer kadrolar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilir.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde çalışmak üzere 1 teknisyen istihdam edilecektir. Başvurular 6 Kasım'a kadar yapılabilir.

Öte yandan Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek 4 personel, İzmir Kalkınma Ajansı ise 6 personel alacak.

İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2 uzman kadrosu, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşaviri, 3 uzman kadrosu, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan Ahiler Kalkınma Ajansı işe alım planı kapsamında 23 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr"adresinden başvuru yapılabilir.