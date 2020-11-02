TÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak
TÜBİTAK'ın çeşitli birimlerinde görev yapmak üzere 18, Ahiler ve İzmir kalkınma ajanslarında görevlendirilmek üzere de toplam 10 personel alımı yapılacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan duyurusuna göre Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bünyesinde görev yapmak üzere 11 Ar-Ge personeli, 5 tekniker ve 1 memur istihdam edilecek.
Memur kadrosu için 6 Kasım'a, diğer kadrolar için 23 Kasım'a kadar başvuru yapılabilir.
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) bünyesinde çalışmak üzere 1 teknisyen istihdam edilecektir. Başvurular 6 Kasım'a kadar yapılabilir.
Öte yandan Ahiler Kalkınma Ajansı çeşitli pozisyonlarda görevlendirilecek 4 personel, İzmir Kalkınma Ajansı ise 6 personel alacak.
İzmir Kalkınma Ajansı'nın 2 uzman kadrosu, 1 destek uzmanı ve 1 hukuk müşaviri, 3 uzman kadrosu, 1 iç denetçi ve 2 destek personelinden oluşan Ahiler Kalkınma Ajansı işe alım planı kapsamında 23 Kasım - 4 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. "ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr"adresinden başvuru yapılabilir.