TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli projeleri hız kesmeden üretilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltacak projeler öne çıkıyor. Yeni nesil hava-hava füzesi olarak üretilen Bozdoğan ve Gökdoğan Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.

Bozdoğan x-ışını muayenesinde

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) hava-hava füzesi Bozdoğan'ın x-ışını muayenesine ilişkin, "EN ISO 9712 sertifikasına sahip altyapımızda mühimmatlara ve enerjik malzemelere radyografik, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve gözle muayene testleri yapılmaktadır" açıklamalarda bulundu.