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Teknoloji TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde
Teknoloji

TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde

TÜBİTAK SAGE hava hava füzesi Bozdoğan'ın x-ışını muayenesine ilişkin paylaşımda bulundu. ABD'nin tedarik konusunda sorun çıkarmasının ardından alınan bir kararla 2013 yılında geliştirilmeye başlanan GÖKTUĞ projesi, Bozdoğan ve Gökdoğan füzeleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 14:38:00 -
TÜBİTAK SAGE duyurdu: Bozdoğan füzesi x-ışını muayenesinde

Türk savunma sanayisinin yerli ve milli projeleri hız kesmeden üretilmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dışa bağımlılığı azaltacak projeler öne çıkıyor. Yeni nesil hava-hava füzesi olarak üretilen Bozdoğan ve Gökdoğan Türk Hava Kuvvetleri'nin stratejik ihtiyacını büyük oranda karşılayacak.

Bozdoğan x-ışını muayenesinde

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE)  hava-hava füzesi Bozdoğan'ın x-ışını muayenesine ilişkin, "EN ISO 9712 sertifikasına sahip altyapımızda mühimmatlara ve enerjik malzemelere radyografik, ultrasonik, manyetik parçacık, sıvı penetrant ve gözle muayene testleri yapılmaktadır" açıklamalarda bulundu.

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