TÜBİTAK personel alımı ne zaman? Kamu personel alımı başvuru şartları…

TÜBİTAK 2022 personel alımı ne zaman yapılacak, TÜBİTAK’a başvuru şartları nelerdir sorularına TÜBİTAK gibi dev bir kuruma girmek isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek. Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.

TÜBİTAK alımı son başvuru tarihi

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, TÜBİTAK, 74 personel alacak. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ”TÜBİTAK Uzay bünyesinde görev yapmak üzere proje personeli alınacaktır.” denildi. Son başvuru tarihi 04.04.2022 olarak açıklandı.

TÜBİTAK personel alım başvurusu nereden yapılacak?

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının veTürkiye iş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. Başvurular TÜBİTAK iş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

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