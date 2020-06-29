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Ekonomi

TÜBİTAK personel alımı 2020

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları | TÜBİTAK personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete’de duyurulan alımla ilgili pek çok kişi detayları merak ediyor. İş arayan vatandaşlar “TÜBİTAK hangi alanlarda personel alacak?” , “TÜBİTAK personel alımı başvuru yap” , “TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları” konularını araştırıyor. İşte, ilanın detayları.

Yeniakit Publisher
2020-06-29 09:47:00 -
TÜBİTAK personel alımı 2020

İş arayan pek çok kişi TÜBİTAK’ın personel alımı yapıp yapmayacağını merak ediyor. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığına personel alımı yapılacak.

TÜBİTAK personel alımı 2020

TÜBİTAKT personel alımı başvuruları 20 Temmuz’da sona erecek. Üniversitelerin çeşitli bölümlerinden adaylar, uzman/uzman yardımcısı kadrolarında Ankara'da görevlendirilecek.

TÜBİTAK personel alımı başvuru şartları

TÜBİTAK tarafından yayınlanan ilanlarda başvuru şartları farklılık gösteriyor. Genellikler alanında iyi eğitim almış ve deneyim sahibi kişilerin işe alınabileceği ifade ediliyor.

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