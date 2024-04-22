TÜBİTAK personel alacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM kadrosunda istihdam edilmek üzere 230 araştırmacı ve 6 teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

Kaynak: AA