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Ekonomi TÜBİTAK personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK personel alacak

Yeniakit Publisher
2024-04-22 03:09:00 -
TÜBİTAK personel alacak

TÜBİTAK, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) kadrosunda, Ankara ve Kocaeli'de çalıştırılmak üzere 236 araştırmacı ve teknik ve destek personeli alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TÜBİTAK BİLGEM kadrosunda istihdam edilmek üzere 230 araştırmacı ve 6 teknik ve destek personeli istihdam edilecek.

Başvurular, 13 Mayıs'a kadar TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi https://kariyer.tubitak.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçlere TÜBİTAK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve İŞKUR'un internet sayfalarından erişilebilecek.

Kaynak: AA

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