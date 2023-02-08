TÜBİTAK Ar-Ge personeli alacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, TÜBİTAK bünyesinde görev yapmak üzere ar-ge personeli (proje) istihdamı yapacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler kurumun internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK TÜSSİDE
Adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 41401 Gebze / Kocaeli
E-Posta: [email protected]
Telefon : 0 262 641 50 10
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