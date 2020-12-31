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Ekonomi TÜBİTAK 90 personel alacak
Ekonomi

TÜBİTAK 90 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığının Resmi Gazete’de yayımlanan ilanına göre, Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara’da 55, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:50:00 -
TÜBİTAK 90 personel alacak

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler hakkındaki bilgilere kurumun internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından ulaşılabilecek. Başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021’e kadar gerçekleştirilebilecek.

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