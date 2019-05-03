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TTK ve MTA TİS görüşmelerinin 4. oturumu yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 28.

03 Mayıs 2019 Cuma 11:32
TTK ve MTA TİS görüşmelerinin 4. oturumu yapıldı

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde dördüncü oturum 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


TTK 28. Dönem TİS dördüncü oturumuna; TTK Genel Müdür Yardımcısı İsmail Güner, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS’e bağlı Karadon, Kozlu, Üzülmez, Armutçuk, Amasra, Merkez Servisleri Şubelerinin Başkan ve Şube Yöneticileri, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, TTK TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.


TTK TİS’TE toplam 64 madde kabul edildi


Türkiye Taşkömürü Kurumu’nda (TTK) çalışan işçileri ilgilendiren ve 2019 ile 2020 yıllarını kapsayacak 28. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 84 asıl, 2 geçici ve 1 ek maddeden oluşuyor. TTK TİS Görüşmelerinin dördüncü oturumunda 9 madde kabul edildi. Dört oturum sonunda kabul edilen toplam madde sayısı 64 oldu.


Beşinci toplantı 7 Mayıs 2019 tarihinde yine Ankara’da Kamu-İş’te yapılacak.


MTA TİS görüşmeleri 4. oturumu yapıldı


Maden Tetkik Arama (MTA) Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde çalışan işçileri ilgilendiren, 01 Ocak 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasını kapsayacak ve Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Kamu İşletmeleri İşverenleri Sendikası (Kamu-İş) arasında sürdürülen 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin dördüncü oturumu, 2 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.


MTA 18. Dönem TİS dördüncü oturumuna; MTA Personel Daire Başkanı Reşat Alan, MTA İşçi Şube Müdürü Hasan Yalçınkaya, Kamu-İş Genel Sekreteri Erhan Polat, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Hüseyin Kolçak, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS MTA Şube Başkanı Durmuş Kılıç, Şube Sekreteri Mehmet Uğurlu Deveci, Şube Mali Sekreteri Murat Pekiyi, Şube Teşkilat Sekreteri Yiğit Soylu, Kamu-İş Toplu İş Sözleşmeleri Uzmanları, MTA TİS Komisyonu Üyeleri ile GMİS TİS Komisyonu Üyeleri katıldı.


MTA TİS’TE toplam 54 madde kabul edildi


MTA’da çalışan işçileri ilgilendiren ve 2019 ile 2020 yıllarını kapsayacak 18. Dönem Toplu İş Sözleşmesi 79 asıl, 3 geçici maddeden oluşuyor. MTA TİS dördüncü oturumunda 4 madde kabul edildi. Dört oturum sonunda kabul edilen madde sayısı toplam 54 oldu. Beşinci toplantı 7 Mayıs 2019 tarihinde Ankara’da Kamu-İş’te yapılacak.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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