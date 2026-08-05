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Spor TTF, 2. Lig ve 3. Lig’de ilk haftanın maç programını açıklandı
Spor

TTF, 2. Lig ve 3. Lig’de ilk haftanın maç programını açıklandı

Yeniakit Publisher
Yasin Paşalı Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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TTF, 2. Lig ve 3. Lig’de ilk haftanın maç programını açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nesine 2. Lig'de ve Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk hafta karşılaşmalarının programını duyurdu.

2. Lig ve 3. Lig’de yeni sezon heyecanı eylülde başlayacak. TFF de iki ligin ilk hafta programını açıkladı

İŞTE 2. LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Nesine 2. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

Beyaz Grup

Erbaaspor-Muşspor (Başlangıç saati yapılacak aydınlatma denetimi sonrası ilan edilecek)

16.30 GMG Kastamonuspor-Çorluspor 1947

16.30 Hatayspor-Güzide Gebzespor

17.00 Arnavutköy Belediyespor-Aliağa Futbol

17.00 Somaspor-68 Aksaray Belediyespor

19.00 Elazığspor-Sebatspor

19.00 Menemen FK-İnegöl Kafkasspor

19.00 Isparta 32 Spor-Adana Demirspor

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Ankaraspor

Kırmızı Grup

16.00 Kahramanmaraş İstiklalspor-Beyoğlu Yeni Çarşıspor

16.00 1461 Trabzon FK-Sakaryaspor

16.30 Adana 01 FK-Erzincanspor

17.00 Sultan Su İnegölspor-12 Bingölspor

17.00 Karacabey Belediyespor-Serikspor

17.00 Kütahyaspor-İskenderunspor

19.00 Fethiyespor-52 Orduspor

19.00 MKE Ankaragücü-Ankara Demirspor

İŞTE 3. LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇ PROGRAMI

Nesine 3. Lig'de 2026-2027 sezonu ilk hafta karşılaşmalarının programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre 6 Eylül Pazar günü başlayacak ligin açılış haftasındaki program şöyle:

1. Grup

16.30 Amasyaspor-Gölcükspor

16.30 Karadeniz Ereğli Belediyespor-Fatsa Belediyespor

17.00 Yalova FK 77-Tokat Belediyespor

17.00 Beykoz Anadoluspor-Küçükçekmece Sinopspor

17.00 İnkılap Futbol-Zonguldakspor

17.00 Galataspor-Pazarspor

17.00 Silivrispor-Beykoz İshaklıspor

19.00 Karabük İdmanyurdu-Bulvarspor

19.00 Orduspor 1967-Düzcespor

2. Grup

16.30 Etimesgutspor-Karşıyaka

16.30 Kepezspor-Eskişehir Anadoluspor

16.30 1922 Akşehirspor-Bursa Nilüfer Futbol

17.00 Bursa Yıldırımspor-Söke 1970 Spor

17.00 Bigaspor-Uşakspor

19.00 Balıkesirspor-Bucaspor 1928

19.00 Eskişehirspor-Alanya 1221 Futbol

19.00 Tire 2021 FK-Ayvalıkgücü Belediyespor

19.00 Altay-Denizli İdmanyurdu 1959

3. Grup

16.00 Yeni Malatyaspor-Karaman FK

16.00 Bitlis 1916 Futbol-1964 Silifkespor

16.00 Ağrı 1970 Spor-Açıkalın Erciyes 38 Futbol

16.00 Diyarbekirspor-Malatya Yeşilyurtspor

16.00 Osmaniyespor-Yaz Sigorta Adaletgücü

16.30 Adanaspor-Niğde Belediyespor

16.30 Kırıkkalespor-Halil Bayram İnşaat Karaköprü Belediyespor

19.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Eti Gübre Mazıdağı Fosfatspor

19.00 Yozgat Belediyesi Bozokspor-Kırşehir Futbol

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