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Ekonomi TTB kamu çalışanlarına yapılan zammı beğenmedi!
Ekonomi

TTB kamu çalışanlarına yapılan zammı beğenmedi!

Türk Tabipleri Birliği (TTB) 2022 ve 2023 yıllarına ait yapılan zam oranlarını beğenmedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 16:18:00 - 2021-08-24 16:19:32
TTB kamu çalışanlarına yapılan zammı beğenmedi!

 YENİ AKİT  ANKARA 

Devletin millete hizmet etmek için yaptığı her türlü girişime karşı duran, üstüne vazife olmayan konularda konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) bu sefer de memur ve memur emeklisine yapılacak olan zam oranını beğenmedi.

Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile zam oranını eleştiren TTB, “5,5 milyon kamu emekçisini ve aileleri ile 20 milyondan fazla kişiyi ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri; bir kez daha ölümü gösterip sıtmaya razı eden, yoksulluk ve güvencesizlik dayatan, kamu emekçilerinin temel haklarını yok sayan bir uzlaşı ile sonuçlanmıştır. TTB olarak çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi, özlük haklarının örgütlü olarak savunulması ve grevli toplu sözleşme hakkı için sağlık emekçileri başta olmak üzere tüm kamu emekçileri ile birlikte üzerimize düşeni yapacağımızı hatırlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ahmet

Doğru söylemişler. Hükümetten başka kimi memnun etti %5? Her şeyin fiyatının yılda %30 arttığı yerde memura %5 veriyorsun ve adeta seçim öncesi kendi ayağına sıkıyorsun. Maalesef seçilmemek için ellerinden geleni yapıyorlar şuanda.
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