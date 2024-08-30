TSYD'de 28 Şubat zihniyeti! Başörtüsüyle havuz yanında durmak bile yasak

AK Parti iktidarının kamusal alanda tarihe gömdüğü başörtüsü yasaklarını 28 Şubat kalıntıları hortlatmaya çalışıyor. Dünya Diş Hekimliği Kongresi’nde görev almak isteyen öğrencinin başörtüsü sebebiyle reddedilmesi, milli atıcımız Yusuf Dikeç’in başörtülü annesiyle fotoğrafını paylaşması sonrası çirkin hakaretler edilmesi, Ümraniye’de sırf başörtülü oldukları için kadınlara ağza alınmayacak sözler sarf edilmesinin ardından bir skandal da TSYD’de patlak verdi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği, kameraman Mehmet İzmirlioğlu’nun eşine başörtülü olduğu gerekçesiyle tesisteki havuzu kullanmasına izin vermedi. İzmirlioğlu’nun eşi ve çocuklarıyla tesisin açık havuzuna girmesinin engelendiği, TSYD Başkanı Oğuz Tongsir’in bu yönde talimatı olduğu belirtildi.

HAVUZA GİREMEZ, HAVUZUN YAKININDA DA BEKLEYEMEZ!

Mehmet İzmirlioğlu, üyesi olduğu TSYD’nin yüzme havuzunda eşinin başörtülü olması nedeniyle ayrımcılığa uğradığını söyledi. İzmirlioğlu, 29 Ağustos’ta Türkiye Spor Yazarları Derneğinin İstanbul Beşiktaş’taki açık havuzuna eşi ve çocukları ile birlikte gittiğini söyleyerek, “Havuza girmek için gittiğimde havuz görevlisi beni çekerek, ‘Ağabey eşiniz kapalı, açık havuza girmesi yasak, başkan tarafından yasaklandı.’ dedi.”

İzmirlioğlu, görevlinin eşinin başörtüsü nedeniyle çocukları havuzda yüzerken bile o bölgede bekleyemeyeceğini ifade ettiğine dikkati çekerek, havuz görevlisinin “eşinin havuz başında değil kendi odasında bekleyebileceğini” söylediğini aktardı.

YASAKÇI TONGSİR’DEN KÜSTAH CEVAP

Bu konuşmanın ardından Türkiye Spor Yazarları Derneğine giderek şikayet etmek istediğini aktaran İzmirlioğlu, şöyle devam etti:

“Oraya gittiğimde görevliler, yöneticiler ve başkan oturuyordu. Başkana dönerek bu durumun çok yakışıksız olduğunu hangi devirde yaşadığımızı ve nasıl böyle bir karar aldıklarını sordum. Başkan çok ciddiyetsiz bir şekilde ‘Burası özel kurum, özel bir dernek. Burada bizim kurallarımız geçerli ve bu kurallara uymak zorundasınız’ dedi. Ben de böyle bir kurala uymayacağımı, bunu şikayet edeceğimi söyledim.”

İzmirlioğlu, Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Oğuz Tongsir'in daha önce de yasakçı tavrını ortaya koyduğunu itiraf ettiğini vurgulayarak, diğer mağdur gazetecinin eşinin açık yüzme havuzu yerine kapalı havuza girmeyi kabul ettiğini söylediğini anlattı.

İLK VUKUATI DEĞİL

İzmirlioğlu, orada bulunanlara adli makamlara şikayet edeceğini ve bu durumun çağ dışı olduğunun altını çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ben böyle bir durumun çağ dışı olduğunu söyleyerek şikayet edeceğimi başkana söyledim. Başkan da 'İstediğin yere şikayet edebilirsin, elinden geleni ardına koyma' dedi. Daha önce 28 Şubat’ta yaşadığım ailece yaşadığım travmadan dolayı ben ve eşim çok etkilendik. Daha önce ablam, başını açmaması sebebiyle devlet memuru olan babam sürgün edilmişti. Ablama baskılar olmuştu. Ben de bu olayın üstüne gitmek için yani olayın sıcaklığıyla Twitter'a yazdım ve olay Twitter'da büyüdü, bu noktalara geldi. Bu olayın arkasında duruyorum ve bu olayın üstüne gitmek için ne gelirse elimden yapacağım.”

28 ŞUBAT KAFASI HORTLADI

Spor Yazarı Ersin Şiyhan, skandal ayrımcılığa sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. 28 Şubat zihniyetine işaret eden Şiyhan, temel insan haklarının ihlal edildiğini ve bu fiilin suç olduğunu dile getirdi.

Şiyhan, şu ifadeleri kullandı:

“Akıl alır gibi değil. 28 Şubat kafası hortlamış gibi. Bir anneye çocuklarının yanında başörtüsünden dolayı engel çıkarılması hangi siyasi görüşle açıklanabilir? Bu temel insan haklarının ihlalidir ve suçtur. Üstelik bu suçu işleyen bir dernektir! Başta İçişleri Bakanlığımız ve İstanbul Valiliğimiz gerekeni yapacaktır. Geçmiş olsun Mehmet İzmirlioğlu.”