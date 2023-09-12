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Gündem TSK’yı hedef almışlardı! Cihat Yaycı Paşa'dan iftiralara sert cevap
Gündem

TSK’yı hedef almışlardı! Cihat Yaycı Paşa'dan iftiralara sert cevap

Yeniakit Publisher
2023-09-12 15:25:00 -
TSK’yı hedef almışlardı! Cihat Yaycı Paşa'dan iftiralara sert cevap

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Türk Silahlı Kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." sözleriyle Mehmetçik'e iftira atan CHP'nin terör sevici vekili Sezgin Tanrıkulu ve avenelerine sert sözlerle ayar verdi.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Terörist cenazelerinde boy gösteren, SİHA'lara karşı çıkan, Kandil'e selam çakan, PKK sloganlarını izlemekle yetinen ve sözde Ermeni soykırımını tanıyan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türk milletinin gözbebeği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni rezil sözlerle karalamaya çalıştı.

Kamuoyunda "SİHA Sezgin" olarak bilinen CHP'li vekil, katıldığı televizyon programında haddini ve boyunu aşarak şu aşağılık ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı kuvvetleri, 15 köylüyü helikopterden attı. Türk Silahlı Kuvvetleri, köyleri yaktı, bombaladı." 

Tanrıkulu'na başta PKK ve FETÖ gibi eli kanlı terör örgütleri başta olmak üzere Türkiye düşmanları arka çıktı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cihat Yaycı Paşa'dan ayar!

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, dosta güven düşmana korku salan şerefli Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alanlara ayar verdi.

Cihat Yaycı Paşa'nın Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaları şu şekilde:

FETÖ ve PKK artıklarının dünyanın en asil ve kahraman ordusu TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’ne yaptıkları hakaret ve attıkları iftiralar bu iki örgütün ne kadar hain ve köklerinin aynı olduğunu göstermektedir!

TSK’ya söylenen her laf bağrından çıktığı asil Türk Milletine ve ayrılmaz parçası olduğu Türkiye Cumhuriyeti’ne söylenmiştir.

Bu hakaret ve iftiralara sessiz kalanlar da bu hainlerin işbirlikçileridir.

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