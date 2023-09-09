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Gündem TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi
Gündem

TSK'ya aşağılıkça iftira atmıştı! Kandil sözcüsü CHP'li SİHA Sezgin hakkında harekete geçildi

Yeniakit Publisher
2023-09-09 15:48:00 - 2023-09-09 16:03:21

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, daha önce SİHA'ların etkisiz hale getirdiği teröristler için 'piknik yapan köylüler' diyerek iftira atıp PKK sözcülüğü yapan ve dün katıldığı TV programında yeniden TSK'nın köylüleri öldürdüğü iftirasını atan CHP Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, soruşturma başlatıldı.

Terörist cenazesine katılan, İHA ve SİHA'lara karşı çıkan CHP'nin Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu, katıldığı bir tv programında FETÖ ve PKK'nın kara propagandalarına sığınarak, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dil uzattı.

TSK'ya 'köyleri yakıp bombaladığı' iftirası

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15 köylüyü helikopterden attığı, köyleri yaktığı ve bombaladığı iftirasını attı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ni sorgulayacaklarını dile getiren Tanrıkulu, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı her şey eleştiriden azade değil, bizler milletvekiliyiz. Bunları sorgularız. TSK üzerinden bu tür şaibelerin kalkması amacıyla bunu sorarız." dedi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; Cumhuriyet Halk Partisi Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin Tanrıkulu hakkında, 08/09/2023 tarihinde bir TV kanalında yayınlanan programın canlı yayınına telefonla bağlanarak yapmış olduğu yorumlarından dolayı 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 301. Maddesinde düzenlenmiş olan “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” ve “5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216. Maddesinde düzenlenmiş olan “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma başlatılmıştır"
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Yorumlar

Neco

Bu ülkede böyle teroristler 3-4 dönemdir CHP milletvekiligi yapıyor.ondan sonrada çıkıp CHP nin terörle alakası yok diyebiliyorlar CHP=pkk

Okur

Geç bile kalındı.
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