TSK’dan anlamlı Gaziler Günü paylaşımı
Vatanı, milleti, bayrağı için kanını akıtan kahramanları unutmayan Türk Silahlı Kuvvetleri, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından anlamlı bir paylaşımda bulundu.
Yeni Akit Ankara
TSK’nın Gaziler Günü’ne ilişkin sosyal medya paylaşımında, “Ülkemizin ve asil milletimizin güvenliği için canlarını hiçe sayan Kahraman Gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki Gazilerimize sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.